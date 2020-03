Rösler nach Fortunas 1:1 : „Wir können nicht glücklich, aber stolz sein“

Mainz Fortuna Düsseldorf schafft es in Mainz nicht, die deutliche Überlegenheit in einen Sieg umzumünzen. Dennoch versuchen die Verantwortlichen, das Positive für die nächsten Spiele mitzunehmen.

Der Trainer war sich aber auch darüber bewusst, dass sein Team in den kommenden Partien wieder effektiver im Torabschluss werden muss. Denn nach gut einer Stunde Spielzeit kam das, was in so einem Spiel einfach kommen muss: Mit dem ersten Torschuss gingen die Hausherren in Führung. Der eingewechselte Levin Öztunali drückte den Ball per Kopf über die Linie, als Fortuna versuchte, auf Abseits zu spielen. „Was danach kam, war mit unserer Vorgeschichte, dem Pokal-Aus und dem Hertha-Spiel, aber wieder der Beweis, was für eine geile Truppe wir haben. Es macht einfach Spaß, mit ihr zu arbeiten“, sagte Rösler.