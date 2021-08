Kölner Kultband in Hückelhoven : Die Höhner wollen in Hilfarth für ausgelassene Stimmung sorgen

Hilfarth Für das Konzert am Samstag sind noch Tickets verfügbar. Die Band hat auch den neuen Song „Sag mir, dass wir das schaffen?“ im Gepäck, den sie anlässlich der Flutkatastrophe aufgenommen hatten.

Zurück an der Rurbrücke: Die Höhner wollen am kommenden Samstag, 21. August, 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) für ausgelassene Stimmung im 800 Quadratmeter großen Festzelt bei Sodekamp-Dohmen sorgen. Gastgeber Frank Dohmen hat gute Nachrichten – es gibt noch Eintrittskarten, die zum Preis von 35 Euro in der bekannten Gaststätte an der Breite Straße, telefonisch, auf der Homepage www.sodekamp-dohmen.de oder an der Abendkasse erhältlich sind.