Nach Ausschluss des Publikums : So kriegen Fortuna-Fans ihr Geld zurück

Düsseldorf Viele Fans haben schon Karten für das Spiel gegen Paderborn am Freitag gekauft. Fortuna hat mitgeteilt, wie sie ihr Geld zurückbekommen.

Das Bundesliga-Spiel zwischen Fortuna Düsseldorf und dem SC Paderborn (Freitag, 20.30 Uhr) wird ohne Publikum stattfinden. Am Dienstagvormittag hatte die Landesregierung in NRW einen Erlass mit entsprechenden Weisungen an die Kommunen beschlossen, der vorsieht wegen des Coronavirus Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Personen in Nordrhein-Westfalen grundsätzlich abzusagen – oder ohne Zuschauer stattfinden zu lassen. Dem beugte sich auch die Gesundheitsbehörde der Stadt Düsseldorf.