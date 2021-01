Kostenpflichtiger Inhalt: Die RP-Fankolumne : Wenn ich bei Fortuna das Sagen hätte..

Fortuna-Fan Oliver Düren. Foto: privat

Meinung Düsseldorf Wir wollen euch 2021 (noch) mehr zu Wort kommen lassen! Was brennt euch unter den Nägeln? Was wolltet ihr immer schon mal ansprechen? Was nervt? Was findet ihr toll? Den Anfang macht Oliver Düren in unserer neuen Fankolumne.