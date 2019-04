„Meine Berater prüfen die Optionen“ : Top-Klubs werben um Fortunas Lukebakio

Düsseldorf Dodi Lukebakio hat mit seinen starken Leistungen das Interesse einiger Topklubs auf sich gezogen. Die Frage, wo er in der kommenden Saison spielt, will die Fortuna-Leihgabe daher vorerst nicht beantworten.

„Meine Berater hören sich Angebote an, prüfen Optionen, und wir schauen, was das Beste für mich ist“, sagte der 21-Jährige in einem Interview der „Sport Bild“ (Mittwoch). Der schnelle und torgefährliche Offensivspieler ist ein Garant für den frühzeitigen Klassenerhalt der Fortuna in der Fußball-Bundesliga. Er kommt bislang auf 14 Pflichtspieltore und fünf Assists, traf im Hinspiel (3:3) gegen den FC Bayern München dreimal.