Jetzt auch offiziell : Fortuna leiht Talent Karbownik aus

Michal Karbownik mit Sportdirektor Christian Weber (l.) und Sportvorstand Klaus Allofs. Foto: f95.de

Düsseldorf Was unsere Redaktion bereits vor Tagen vermeldete, ist nun auch offiziell. Fortuna leiht Rechtsverteidiger-Talent Michal Karbownik von Brighton & Hove Albion aus. Der 21-Jährige soll dem Düsseldorfer System noch mehr taktische Flexibilität verleihen.

Fortuna hat Michal Karbwonik für ein Jahr vom englischen Erstligisten Brighton & Hove Albion ausgeliehen. Der 21-jährige Außenspieler kann sowohl auf der linken als auch auf der rechten Abwehrseite spielen, ist aber auch als alleiniger offensiver Flügelspieler in einer Fünferkette einsetzbar.

Bereits am vergangenen Sonntag hatte unsere Redaktion von dem Düsseldorfer Interesse an dem Polen berichtet. In den vergangenen Tagen wurden nun die letzten Details geklärt und der obligatorische Medizincheck absolviert. Karbownik soll bereits heute mit nach Sandhausen reisen und sich dort mit der Mannschaft auf die Partie am Freitagabend vorbereiten.

„Mit Michal Karbownik gewinnen wir gleich mehrere neue Optionen dazu. Er ist ein sehr flexibler Spieler und kann beide Außenverteidiger-Positionen bekleiden, fühlt sich aber auch im zentralen Mittelfeld zu Hause“, sagt Sportdirektor Christian Weber in einer offiziellen Pressemitteilung des Klubs. „Wir freuen uns sehr, dass wir Michal nach Düsseldorf holen konnten.“

Und auch der Spieler will künftig dazu beitragen, dass Fortuna ihre Ziele in der Liga erreichen kann. „Ich wurde von allen bei der Fortuna mit offenen Armen willkommen geheißen“, sagt er. „Meine ersten Eindrücke vom Verein sind sehr positiv und ich kann es kaum erwarten, loszulegen. Ich will meinen Teil dazu beitragen, dass wir eine erfolgreiche Saison spielen.”

Karbownik wurde in der Jugend von Legia Warschau ausgebildet und durchlief sämtliche polnische Junioren-Nationalmannschaften. 2020 feierte er sein Debüt in Polens A-Nationalmannschaft, zudem kam er in den vergangenen Jahren acht Mal in der U21 Polens zum Einsatz.

Im Herbst 2020 wechselte Karbownik aus Warschau in die englische Premier League. Für Brighton & Hove Albion absolvierte er zwei Pflichtspiele und wurde zwei Mal verliehen – zurück nach Warschau und zu Olympiakos Piräus. Bei Fortuna erhält er die Rückennummer 8 – die ehemalige Rückennummer von Jakub Piotrowski.

(pab)