Korrekte Regelauslegung bei Fortuna-Spiel in Mainz : Darum zählt Ayhans Gelbe Karte

Mainz Der Verteidiger sieht seine neunte Gelbe Karte für ein Foul, das eigentlich gar nicht hätte stattfinden dürfen. Doch Schiedsrichter Markus Schmidt handelte schließlich regelkonform.

Was war passiert? Es läuft die 56. Minute beim Bundesligaspiel am Ostersamstag. Es steht 1:1. Fortunas Außenstürmer Benito Raman bekommt den Ball von Matthias Zimmermann im Mainzer Strafraum zugespielt. Raman chippt den Ball in die Mitte in Richtung der wartenden Alfredo Morales und Dodi Lukebakio. Doch der Ball springt an den ausgestreckten Arm des Mainzer Verteidigers Alexander Hack. Ein strafbares Handspiel. Schiedsrichter Markus Schmidt sieht die Szene nicht richtig, lässt weiterspielen.