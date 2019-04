Fortuna verliert 1:3 im Mainz : Lukebakios Fehlschuss ist der Knackpunkt

Mainz Dodi Lukebakio macht beim 1:3 in Mainz sein zehntes Saisontor, doch er vergibt auch einen Elfmeter. Das ärgert die Fortunen aber nicht so sehr wie der Mainzer Konter zum 1:2.

Ein lautes Klatschen und der Ball rollt Richtung Außenlinie. Dodi Lukebakio schlägt sich die Hände vors Gesicht. Sein Elfmeterschuss an den Außenpfosten ist schließlich der Knackpunkt bei Fortunas 1:3 beim FSV Mainz 05. „Es tut mir leid für die Mannschaft, weil ich weiß, dass ich ihr mit diesem Tor hätte helfen können“, sagt Lukebakio. „Aber so ist das eben als Stürmer.“ Von seinen Mannschaftskameraden gibt es aber ohnehin unisono nur eine Aussage: „Kein Vorwurf an Dodi.“

Als der Ball ans Aluminium klatscht, ist knapp eine Stunde gespielt in der prallen Sonne am Ostersamstag. „Das war mit der Hitze schon heftig heute“, betont Alfredo Morales nach der Partie. Trotzdem ist über die gesamte Spielzeit zu erkennen: Fortuna möchte das Spiel gewinnen, schenkt die Saison nach dem bereits feststehenden Klassenerhalt keineswegs ab. „Es war eine absolut ordentliche Leistung. Die Jungs waren voll im Spiel“, sagt Trainer Friedhelm Funkel.

Dass es am Ende zu nichts Zählbarem reicht, liegt an der fehlenden Präzision im Düsseldorfer Angriffsspiel, die ihren Höhepunkt in Lukebakios Fehlschuss aus elf Metern findet. Nach dem Anpfiff hatten die Mainzer nur 36 Sekunden gebraucht, um in Führung zu gehen. Marcin Kaminski war der Ball in der Entstehung des 0:1 einfach durchgerutscht. „Das sollte nicht passieren, passiert aber einfach mal“, sagt Morales. „Wichtig war die Reaktion darauf.“