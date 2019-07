Ex-Fortuna-Spieler : Raman will mit Schalke nach Europa

Raman will mit Schalke nach Europa

Gelsenkirchen Nach wochenlangem Transfertheater ist Benito Raman beim FC Schalke 04 angekommen. Der vielseitig einsetzbare Angreifer soll in der kommenden Saison die Schalker Offensive beleben.

Benito Raman weiß, wie er den Schalker Anhang für sich begeistern kann. Bei seiner Vorstellung am Mittwoch zückte der Neuzugang des Fußball-Bundesligisten spontan sein Handy und zeigte Bilder von seiner Hochzeit. Zwar nicht mit königsblauem, wohl aber mit hellblauem Jackett trat der Stürmer im Juni vor den Traualtar. Mit der Farbe seines neuen Arbeitgebers, so wollte er vermitteln, sei er schon vor seinem Wechsel verbunden gewesen.

Der erste offizielle Auftritt des neuen Schalker Offensivmanns war ein kurzweiliger. Der 1,72 Meter große Raman hatte einige Anekdoten zu erzählen und wollte mit einem Vorurteil aufräumen. „In Belgien eilt mir manchmal der Ruf des Bad Guy voraus“, entgegnete der Stürmer mit den markanten Arm-Tätowierungen, „in der Jugend macht man schon mal Blödsinn, aber seit ich in Deutschland bin, bin ich viel professioneller geworden.“

Bei der Fortuna war Raman mit zehn Treffern und sechs Torvorlagen in der vergangenen Saison einer der Top-Scorer. Bei den Königsblauen möchte der 24-Jährige nun sportlich den nächsten Schritt gehen und hat große Ziele. „Schalke hat in der Vergangenheit oft europäisch gespielt, das möchte ich mit dem Verein auch erreichen.“

Raman erhielt einen Vertrag bis zum Sommer 2024, die Abwicklung des 13 Millionen-Euro-Transfers zog sich indes in die Länge. Erst nach wochenlangem Wechseltheater erzielten beide Partien Einigkeit. Schalkes Trainer David Wagner setzt große Hoffnungen in den Neuzugang: „Ich hoffe, dass er dort weitermacht, wo er in Düsseldorf aufgehört hat.“