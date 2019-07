Mehrere Wochen Zwangspause : Schalke-Zugang Kabak schon verletzt

Gelsenkirchen Schalke 04 muss direkt auf seinen Zugang Ozan Kabak verzichten. Der 19-Jährige verletzte sich am Dienstag im Training und fällt vorerst aus.

Zugang Ozan Kabak wird Fußball-Bundesligist Schalke 04 in der Vorbereitung auf die neue Saison vorerst fehlen. Der erst am Wochenende für 15 Millionen Euro vom Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart verpflichtete Abwehrspieler erlitt im Dienstag-Training eine Fußverletzung und kann nach Vereinsangaben in den kommenden zwei bis drei Wochen nur individuell trainieren. Ob der 19 Jahre alte Türke anschließend wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann, soll nach einer Kontrolluntersuchung entschieden werden.