Analyse des neuen Kaders : Fortuna kauft im Dreierpack

Düsseldorf Der Kader des Bundesligisten für die neue Saison bekommt ein Gesicht. Der von Manchester City ausgeliehene Torhüter Zack Steffen sowie die Angreifer Nana Ampomah und Erik Thommy, die am Dienstag beim Medizincheck waren, sind die Zugänge fünf bis sieben.

Am kommenden Mittwoch fährt Fortuna ins zweite Trainingslager in Maria Alm im Salzburger Land. Am Fuße des imposanten Hochkönigs will Chefcoach Friedhelm Funkel den Feinschliff für die Mitte August beginnende Bundesliga-Saison beginnen – wozu nicht zuletzt gehört, die neuen Spieler auf den besonderen Teamgeist einzuschwören, der im Comebackjahr einer der wesentlichen Faktoren für Fortunas unerwarteten Erfolg war.

Logisch also, dass Funkel seinen Kader bis zur Abreise nach Österreich wenn auch nicht komplett, dann doch wenigstens nahezu gefüllt sehen möchte. Seit Dienstag ist klar, dass dieses Unterfangen gelungen ist. Fortuna vermeldete offiziell die seit Wochen feststehende Ausleihe von Torhüter Zackary, genannt Zack, Steffen von Manchester City. Zudem sind die Verpflichtungen der Offensivspieler Nana Ampomah und Erik Thommy bis auf wenige ausstehende Details in trockenen Tüchern. Beide bestanden in der Praxis von Mannschaftsarzt Ulf Blecker an der Schumannstraße ihren Medizincheck, so dass mit Vertragsunterschriften und Verkündung seitens des Vereins in den nächsten Tagen zu rechnen ist.