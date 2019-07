„Cool, wieder da zu sein“ : Start der Schalker Wagner-Ära ohne Applaus

Gelsenkirchen Es gibt viel zu tun für den neuen Schalker Trainer David Wagner. Gleich zum Trainingsstart arbeitete Wagner fast zwei Stunden mit dem Fast-Absteiger des Vorjahres. Im Gegensatz zur Umbruch auf der Führungsebene dauert der Kader-Umbau an. Ein Wunschspieler fehlt.

Die Begrüßung der Fans fiel kühl aus. Als der neue Chefcoach David Wagner am Montag erstmals das Training des FC Schalke 04 leitete, gab es keinen Jubel und keinen Applaus wie sonst oft beim Start in eine Saisonvorbereitung. Auch der frühere Schalker Fußball-Profi muss sich wie das gesamte Team erst neues Vertrauen des Anhangs erarbeiten. „Wir haben einiges zu tun im Detail. Das wird sicher länger als die sechs Wochen in der Vorbereitung dauern“, sagte der 47 Jahre alte frühere Coach des Premier-League-Absteigers Huddersfield Town, der den deutschen Vizemeister 2018 nach dem Fast-Abstieg in der Vorsaison wieder nach vorne führen soll.