Fans als Vorbild : Trainer Wagner fordert neuen Zusammenhalt beim FC Schalke

Gelsenkirchen Der neue Trainer David Wagner will beim FC Schalke 04 nach einer frustrierenden Saison ein neues Zusammengehörigkeitsgefühl entwickeln. Dabei will er sich die Fans des Bundesligisten zum Vorbild nehmen.

Der 47-Jährige will sich dabei die Fans der Königsblauen zum Vorbild nehmen. "Schalkes Anhänger leben uns eigentlich vor, um was es geht. Wenn etwas in diesem Stadion in der Vergangenheit konstant herausragend war, dann waren es die Fans auf der Tribüne. Sie zeigen, wie man Schalke lebt, nämlich leidenschaftlich und emotional und von Zusammenhalt geprägt", sagte er.