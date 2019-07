Transfers offiziell : Tekpetey kommt, Raman verlässt Fortuna

Düsseldorf Das Wechseltheater um Benito Raman hat ein Ende. Der Belgier wechselt offiziell zum FC Schalke 04. Fortuna leiht Bernard Tekpetey von den Gelsenkirchenern.

Fortuna Düsseldorf und der FC Schalke 04 haben nun offiziell zwei Transfers vermeldet, die längst als beschlossen galten. Benito Raman spielt in der kommenden Saison für die Gelsenkirchener, Bernard Tekpetey nimmt den umgekehrten Weg. Fortuna leiht den 21-jährigen Offensivspieler bis 2021 von den Knappen. Teil des Geschäfts ist eine Kaufoption für den Offensivmann, der in der vergangenen Spielzeit an Bundesligaaufsteiger SC Paderborn ausgeliehen war. Der Ghanaer erzielte in der abgelaufenen Zweitliga-Spielzeit zehn Tore und bereitete sechs weitere Treffer vor. Er wird bereits heute zur Mannschaft ins Trainingslager zum Wiesensee reisen, wie Fortuna mitteilte.