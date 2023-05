LIVE Bundesliga-Saisonfinale im Liveblog Wohl doch nicht „zu doof“ - Söder leistet Abbitte beim BVB

Düsseldorf · Borussia Dortmund geht als Tabellenführer in den letzten Spieltag der Bundesliga. Alles ist für die große Meisterfeier vorbereitet. Auf Schalke und in Bochum zittern die Fans hingegen um den Klassenerhalt. Beide Vereine können am Samstag absteigen. In unserem Liveblog erfahren Sie alles zum Bundesliga-Finale.

25.05.2023, 19:26 Uhr

Markus Söder (r, CSU), Ministerpräsident von Bayern bekommt von Uli Hoeness (l), ehemaliger Präsident FC Bayern München, ein Trikot mit der Nummer "12" und eine Fußball-Kunstwerk überreicht. Foto: dpa/Peter Kneffel

(RP/dpa/sid)