Die Nürnberg-Taktik im Transkript : „Mit einem asymmetrischen Linksverteidiger und einem breitziehenden linken Zehner“

Nürnberg Beim 1:2 des 1. FC Nürnberg gegen FC St. Pauli konnte ein Journalist den Matchplan von Trainer Robert Klauß nicht erkennen. Deshalb hat der ihn nochmal erklärt, aber ob ihn danach alle verstanden haben, dürfte fraglich sein.

Seine Erklärung im Wortlaut: „Es fällt mir schwer, die Frage zu beantworten, weil ich habe den Matchplan erkannt. Wir sind in einem 4-2-2-2 auf Pressinglinie eins angelaufen. Wir wollten nach Ballgewinn über den ballfernen Zehner umschalten. Wir sind in Ballbesitz in eine Dreierkette abgekippt mit einem asymmetrischen Linksverteidiger und einem breitziehenden linken Zehner, sodass wir in ein 3-4-3, respektive 3-1-5, je nachdem, wo sich Dova (Nikola Dovedan, Anm. d. Redaktion) aufgehalten hat, abgekippt sind. Die Frage ist, wie haben wir es umgesetzt.“