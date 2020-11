Umfrage zu Fortunas Abwehr : Hoffmann und Klarer sollen spielen

Christoph Klarer (re.) setzte sich gemeinsam mit Andre Hoffmann bei der Leserabstimmung durch. Foto: dpa/Marius Becker

Interaktiv Düsseldorf Es ist bei der personellen Lage zuletzt kaum zu glauben, aber Fortuna Düsseldorf hat tatsächlich eine Position, die zumindest in der Theorie überbesetzt ist: die Innenverteidigung. Wer soll spielen, wenn alle fit sind? Sie haben entschieden.

Sieben Spiele sind in der Zweiten Liga bisher absolviert. Nur zwei Mal ist Fortuna mit der gleichen Besetzung in der Innenverteidigung aufgelaufen: In den ersten beiden Partien in Hamburg und gegen Würzburg gaben Andre Hoffmann und Kevin Danso das Duo in der zentralen Defensive.

Dann fiel Hoffmann aus. Luka Krajnc feierte sein Debüt in Kiel. Gegen Regensburg musste dann Danso gesperrt pausieren, Jamil Siebert feierte sein Profidebüt in der Startelf – steigerte sich nach kapitalen Fehlern. In Hannover ließ Trainer Uwe Rösler dann Christoph Klarer von der Leine, in eine Dreierkette mit Krajnc und Danso.

Vor der Begegnung mit Heidenheim wurde Krajnc schließlich positiv auf das Coronavirus getestet, Klarer und Danso begannen in der Zentrale. Und so ist es auch gegen Nürnberg geblieben? Eine Dauerlösung? Wir wollten von unseren Lesern wissen: Wenn alle fünf Innenverteidiger topfit wären, welche beiden Spieler würden Sie in die Mitte einer Viererkette beordern?

In einer nicht repräsentativen Umfrage unserer Redaktion haben rund 1000 Leser die Antwort gegeben. Im Voting haben Andre Hoffmann und Christoph Klarer 36 Prozent der Stimmen auf sich vereint und sind damit ihr Wunschpaar für die zentrale Defensive. Dicht dahinter folgt aber auch schon „Team Erfahrung“ mit Hoffmann und Krajnc in der Kombination (31 Prozent). Interessanterweise scheint Kevin Danso nicht besonders hoch in der Gunst vieler Fortuna-Fans zu liegen. Nur 19 Prozent wünschen sich ihn als Partner an der Seite von Hoffmann, gar nur sechs Prozent haben für die Paarung mit seinem Landsmann Klarer gestimmt.

Die bisherigen Eindrücke von Danso waren indes auch durchwachsen. Sportlich hat er nicht immer den allersichersten Eindruck gemacht. Dazu einige Aktionen aus der Kategorie komplett unnötig. Gleichwohl muss man einem Nachwuchstalent auch die Chance geben, an Fehlern zu wachsen. Danso jedenfalls hat versichert, dass er auch den Rückschlägen gelernt hat.

Nun ist der Trainer an der Reihe. Wie wird er nach der Länderspielpause entscheiden? Aller Voraussicht nach kann er dann wieder aus dem Vollen schöpfen und steht vor einem echten Luxusproblem.