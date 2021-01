2. Bundesliga-Zusammenfassung : Bochum verliert Boden auf den HSV - Kiel meldet sich zurück

Der VfL Bochum hat einen Dämpfer im Aufstiegskampf der 2. Bundesliga erlitten. Nach zuletzt vier Punktspiel-Siegen in Serie musste sich der Tabellenzweite beim SV Sandhausen mit einem 1:1 begnügen. Neuer Dritter ist Holstein Kiel. Hannover siegte in Nürnberg.

In Sandhausen traf Kevin Behrens (45.) für die Gastgeber, die auf dem Relegationsplatz bleiben. Robert Zulj (84.) gelang nur noch der Ausgleich für die zuvor viermal in Folge siegreichen Bochumer, die zuletzt 2010 in der Bundesliga gespielt hatten. Sandhausen beendete das Spiel nach Gelb-Rot gegen Patrick Schmidt (90.+1, wiederholtes Foulspiel) in Unterzahl.