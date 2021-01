2. Bundesliga : Kiels Auswärts-Serie hält - Karlsruhe schlägt Hannover

Paderborn Holstein Kiel bleibt in dieser Saison auswärts ungeschlagen. Der Tabellendritte der 2. Bundesliga und der SC Paderborn trennten sich 1:1. Karlsruhe besiegte derweil Hannover, Regensburg gewann durch ein spätes Tor beim 1. FC Nürnberg.

Dem Pokal-Überraschungsteam Holstein Kiel geht im Zweitliga-Alltag derzeit etwas die Puste aus. Am Mittwoch blieb das Team von Trainer Ole Werner beim 1:1 (1:1) beim SC Paderborn erneut sieglos und verpasste den Sprung auf Platz zwei. Immerhin bewahrte Marco Komendas Ausgleich (15. Minute) die Norddeutschen in einem guten Zweitligaspiel vor der Niederlage. Der starke Bundesliga-Absteiger aus Paderborn war durch Chris Führich (2.) früh in Führung gegangen. Dem DFB-Pokal-Bayern-Bezwinger aus Kiel gelang aus den vergangenen fünf Spielen nur ein Sieg.

Am Donnerstag hat Bochum beim abstiegsbedrohten FC St. Pauli (20.30 Uhr/Sky) die große Chance, sich etwas von den Verfolgern abzusetzen und bis auf einen Punkt an Spitzenreiter Hamburg heranzurücken. Der HSV hatte am Dienstag in einem langweiligen Topspiel beim Tabellen-Fünften Düsseldorf nur 0:0 gespielt.