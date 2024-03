“Auf mein Herz gehört“ Ausnahmetalent Uzun gibt DFB einen Korb und spielt für die Türkei

Schon zu den Länderspielen am 22. März in Ungarn und vier Tage später in Österreich soll er von Montella nominiert werden. Uzun wurde in Regensburg geboren und spielt für den 1. FCN, seit er 13 ist. In 20 Zweitliga-Spielen erzielte er elf Tore. Auch für die türkische U17 und U18 lief er bereits auf, für die U21 war er nominiert.