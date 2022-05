Erste Afrikareise als Kanzler : Olaf Scholz zu Besuch im Bundeswehrstützpunkt in Tillia

Olaf Scholz zu Besuch im Bundeswehrstützpunkt in Tillia

Bundeskanzler Olaf Scholz (rechts), besichtigte mit Kommandeur Sven Rump den Bundeswehr Stützpunkt in Tillia. Foto: dpa/Michael Kappeler

Tillia Bundeskanzler Olaf Scholz hat am zweiten Tag seiner Afrika-Reise die Bundeswehrsoldaten im westafrikanischen Niger besucht. Der Kanzler würdigte den Einsatz und betonte, dass der bis Ende des Jahres befristete Einsatz in dem Land verlängert werden soll.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat den Bundeswehreinsatz im westafrikanischen Niger bei seinem ersten Truppenbesuch im Ausland als Erfolg gewürdigt. „Die Bundeswehr leistet hier Außerordentliches und hat hier auch Außerordentliches unter sehr schwierigen Bedingungen zustande gebracht“, sagte Scholz am Montag auf dem Militärstützpunkt in Tillia. Es gehe darum, dass die nigrischen Streitkräfte selbst für die Sicherheit in ihrem Land sorgen können. Scholz würdigte den Einsatz als vorbildlich auch für andere Regionen. Es sei ein „sehr erfolgreiches Mandat“, dass aber auch gefährlich sei.