Stimmungsbild „Politbarometer“ : Rückenwind nach Landtagswahlen - Union und Grüne beliebter

Berlin Auch auf Bundesebene erfahren die CDU und die Grünen hohe Zustimmung. Besonders die Auftritte von Robert Habeck und Annalena Baerbock im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine kommen bei den Befragten gut an.

Der Erfolg von Union und Grünen bei den Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen spiegelt sich im aktuellen ZDF-„Politbarometer“ wider. 26 Prozent der Befragten würden CDU/CSU und 24 Prozent die Grünen wählen, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, wie aus der am Freitag veröffentlichten Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen unter mehr als 1100 Wahlberechtigten hervorgeht. Für die Union ist das Ergebnis mit einem Plus von drei Punkten der beste Wert in der Legislaturperiode. Auch die Grünen erhielten mit einem Plus von drei Punkten die höchste Zustimmung seit einem Jahr.