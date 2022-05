Selenskyj lobt Nachbarland : Ukraine und Polen wollen gemeinsame Zollkontrolle einführen

Kiew Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und Polens Präsident Andrzej Duda streben ein Freundschaftsabkommen zwischen den beiden Nachbarländern an. Ein Ziel sei die Integration in den gemeinsamen Zollraum der Europäischen Union. Außerdem sollen neue Gesetze den Verbund der beiden Länder stärken.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die guten Beziehungen zum Nachbarland Polen hervorgehoben. Sie stünden auf einer aufrichtigen Grundlage, „ohne Streitereien und altes Konflikterbe“, sagte Selenskyj in einer Videobotschaft in der Nacht zu Montag. Dies sei eine historische Errungenschaft.

Nach Angaben Selenskyjs will die Ukraine eine gemeinsame Zollkontrolle mit Polen einführen - das sei „der Beginn unserer Integration in den gemeinsamen Zollraum der Europäischen Union“. Außerdem erhielten Ukrainerinnen und Ukrainer in Polen „de facto und de jure die gleichen Chancen“ wie polnische Staatsbürger. Selenskyj betonte, analog dazu ein Gesetz in der Ukraine auf den Weg bringen zu wollen, um „Dankbarkeit“ und „Respekt“ zu zeigen.