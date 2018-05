Washington: John McCain rechnet mit Trump ab

Washington Der unheilbar kranke US-Senator hat ein Buch veröffentlicht - ein Vermächtnis und eine letzte Attacke.

John McCain weiß, dass er bald sterben wird. Er leidet an einem unheilbaren Hirntumor. Im Senat in Washington, in dem er Arizona vertritt, hat man ihn seit Längerem nicht mehr gesehen. "Meine Stunde hat geschlagen", schreibt McCain in einem Buch, aller Wahrscheinlichkeit nach seinem letzten.