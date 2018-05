Rom/Berlin: Italiens Kurs alarmiert das Ausland

Rom/Berlin Politiker warnen die künftige Koalition vor der Umsetzung teurer Wahlversprechen.

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) warnt mit Blick auf einen möglichen politischen Kurswechsel in Italien vor massiven Auswirkungen. "Die neue italienische Regierung muss sich dringend zu einer soliden Wirtschaftspolitik und zu Europa bekennen, ansonsten sehe ich eine zunehmende Gefahr einer Panik an den Finanzmärkten", sagte DIW-Präsident Marcel Fratzscher in Berlin. Die wirtschaftliche und finanzielle Lage Italiens sei gefährlich.