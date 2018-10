Brexit: Großbritannien-Premierministerin Theresa May erwägt längere Übergangsfrist

Brüssel Die Verhandlungen über den Brexit kommen nicht voran. Die EU schlägt deshalb eine längere Übergangsphase vor, um Zeit zu gewinnen. Die britische Premierministerin May zeigt sich dazu bereit.

Die britische Premierministerin Theresa May schließt nicht aus, dass die Übergangsphase nach dem EU-Austritt Großbritanniens über das Jahr 2020 hinaus verlängert wird. Dies sei eine der Ideen, um im Notfall eine feste Grenze auf der irischen Insel zu vermeiden, sagte May am Donnerstagmorgen in Brüssel. Es ginge aber nur um einige Monate, und sie sei fest überzeugt, dass diese Notfalloption gar nicht gebraucht werde.