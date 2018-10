Brexit: Theresa May ohne neue Brexit-Vorschläge beim EU-Gipfel

May ohne neue Brexit-Vorschläge beim EU-Gipfel

Die britische Premierministerin Theresa May während des Brexit-Gipfels in Brüssel. Foto: AFP/ARIS OIKONOMOU

Brüssel Beim Brexit-Gipfel hat die britische Premierministerin Theresa May nach Angaben von EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani am Mittwochabend keine neuen Kompromissvorschläge gemacht.

Dies sagte Tajani nach einer Rede Mays im Kreis der übrigen Staats- und Regierungschefs der EU am Mittwochabend in Brüssel. Die Stimmung sei entspannter gewesen als noch vor vier Wochen beim EU-Treffen in Salzburg. Es habe eine „Botschaft des guten Willens“ und Bereitschaft zur Einigung gegeben. „Aber ich habe inhaltlich nichts substanziell Neues erkannt“, sagte Tajani.