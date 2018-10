Katarina Barley: Pflichtaufgabe für die Herzblut-Europäerin

Berlin Justizministerin Katarina Barley wird Spitzenkandidatin der SPD für die Europawahl. Dabei hängt sie sehr an ihrer derzeitigen Aufgabe.

Vorhang auf: Da steht sie also, die „geborene Europäerin“. SPD-Chefin Andrea Nahles wirkt sehr zufrieden mit der Kandidatin. Katarina Barley, die Ausgesuchte, irgendwie auch, jedenfalls sieht es nach außen für diesen Moment vor den Kameras so aus. Die beiden SPD-Politikerinnen sind ja schon länger im Gespräch – wegen einer nicht ganz unwichtigen Personalie: der Spitzenkandidatur der deutschen SPD für die Europawahl im kommenden Jahr.

Barley, 49 Jahre alt, in Köln geboren, Fan des örtlichen FC, gibt für ihren Weg nach Europa einen Traumposten, eine große Leidenschaft, in Berlin auf: ihr aktuelles politisches Amt als Bundesjustizministerin. Die Juristin – mit Promotion in Europarecht – ist mit Haut und Haar Bundesministerin der Justiz, und sie wird es bis zum Tag der Europawahl am 26. Mai 2019 auch bleiben. Sie sei Juristin „durch und durch“, das Justizministerium sei einfach „ein tolles Haus“. Sie verhehlt nicht, dass es ihr schwerfalle, diesen Ministerposten zu räumen.