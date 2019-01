Nachfolger von Paul Ziemiak gesucht: Junge Union steht Kampfabstimmung um Vorsitz bevor

Berlin Es wird eine spannende Wahl. Die Junge Union sucht einen Nachfolger für den ehemaligen Vorsitzenden Paul Ziemiak. Es gibt mehrere Bewerber, es droht eine Kampfkandidatur.

Auf dem außerordentlichen Deutschlandtag der Jungen Union am 16. März könnte es zu einer Kampfabstimmung um den Vorsitz der Nachwuchsorganisation von CDU und CSU kommen. Der Vorsitzende der Jungen Union Niedersachsen, Tilman Kuban, kündigte am Donnerstag an, sich als Nachfolger von Paul Ziemiak zu bewerben, der seit Anfang Dezember CDU-Generalsekretär ist. Kuban könnte damit gegen den Thüringer JU-Chef Stefan Gruhner antreten.