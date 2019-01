Gleichberechtigung: Wir brauchen mehr Macht für Frauen

Frauen demonstrieren gegen Ultrarechte in Spanien. Foto: AFP/GABRIEL BOUYS

Meinung Berlin Vor 100 Jahren durften Frauen in Deutschland erstmals ihre Stimme abgeben. Seitdem hat die Gleichberechtigung einen langen Weg hinter sich gebracht. Es gibt aber noch viel zu tun - und Frauen müssen es auch wollen, einfordern und sich nehmen.

Seitdem Frauen vor 100 Jahren erstmals das Wahlrecht ausüben konnten, sind unzählige Bastionen gefallen und Reformen in Gang gesetzt worden, die Frauen mehr Rechte, mehr Selbstbestimmung und mehr Teilhabe gaben. Dazu gehören: Die Gleichberechtigung im Grundgesetz, das Recht auch ohne Einwilligung des Ehemanns erwerbstätig zu sein, mehr Bildung für Mädchen, der Straftatbestand der Vergewaltigung in der Ehe, Kitaplätze und gezielte Frauenförderung in Behörden und Unternehmen.