Zwei Männer tot : Rätselraten um Hintergrund nach tödlichem SEK-Einsatz in Salzgitter

Salzgitter Ein Mann verbarrikadiert sich in einer Wohnung, bedroht Polizisten, Spezialeinsatzkräfte erschießen ihn. Schließlich wird noch eine weitere Leiche gefunden. Schon vor Tagen soll der Erschossene diesen Mann getötet haben.

Nach dem tödlichen SEK-Einsatz in Salzgitter ist der Hintergrund des Geschehens weiter unklar. Der von der Polizei am Donnerstag in einer Bedrohungslage erschossene 28-Jährige stehe in Verdacht, bereits Tage zuvor in seiner Wohnung einen Mann getötet zu haben. Das teilte die Staatsanwaltschaft in Braunschweig am Freitag mit. In welchem persönlichen Verhältnis der Erschossene und der andere Mann stehen, sei noch nicht geklärt. Die Obduktion des in der Wohnung gefundenen Toten war am Freitag noch nicht abgeschlossen. Nach dem SEK-Einsatz am Donnerstag war in der Wohnung des erschossenen Mannes eine männliche Leiche entdeckt worden.