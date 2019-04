Probleme bei Deutsch-Kursen : Jeder zweite Zuwanderer fällt durch die Abschlussprüfung

Das Lehrbuch „Deutsch im Alltag“ liegt in einem Deutschkurs für Flüchtlinge vor einer jungen Frau auf der Schulbank (Archivbild). Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Berlin Der Anteil der Zuwanderer, die ihren Deutschtest im Rahmen von Integrationskursen nicht erfolgreich beenden, ist von 2016 bis 2018 deutlich gestiegen. Behörden und Politik bereitet das Sorge.

Die sinkende Zahl von erfolgreichen Absolventen des Deutsch-Tests für Zuwanderer bereitet Behörden und Politik Kopfzerbrechen. Wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine schriftliche Frage des AfD-Abgeordneten René Springer hervorgeht, haben im vergangenen Jahr 51,5 Prozent der 172.471 Migranten, die erstmalig am Deutsch-Kurs teilnahmen, das Kursziel „Sprachniveau B1“ nicht erreicht. Im Vorjahr waren es rund 48 Prozent gewesen. Im Jahr 2016 hatten knapp 38 Prozent der Teilnehmer beim ersten Mal das Kursziel verfehlt. Darüber hatte zuerst die „Neue Osnabrücker Zeitung“ berichtet („NOZ“).

Wer den „Deutsch-Test für Zuwanderer“ mit B1 abschließt, weist laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) nach, dass er auf der unteren Stufe des Bereichs „Selbstständige Sprachverwendung“ Probleme des Alltags flexibel bewältigen kann. Also: Indem er zum Beispiel ein Gespräch aufrecht erhält und in alltäglichen Situationen ausdrücken kann, was er sagen möchte.