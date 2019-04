Brandanschlag im Januar : Anklage nach Angriff auf AfD-Wahlkreisbüro erhoben

Döbeln Im Januar wurde das AfD-Wahlkreisbüro im sächsischen Döbeln durch einen Anschlag verwüstet. Zwei Verdächtige wurden festgenommen. Die Staatsanwaltschaft hat nun Anklage erhoben.

Die beiden ersten Beschuldigten sollen am 3. Januar in der Tschechischen Republik eine Kugelbombe erworben und diese noch am selben Tag vor dem Bürgerbüro der AfD in Döbeln entzündet haben. Durch die Wucht der Detonation sei die Fensterscheibe des AfD-Büros nach innen gedrückt und Teile des Inventars erheblich beschädigt worden.