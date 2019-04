Finanzminister Scholz bei IWF-Jahrestagung : Alles ganz entspannt

Washington Der Internationale Währungsfonds (IWF) sieht die Weltwirtschaft an einem heiklen Punkt, auch die deutsche Konjunktur schwächelt. Doch Bundesfinanzminister Scholz gibt in Washington den Optimisten.

ist Korrespondentin in Berlin.

Dieser Dauerbrenner ist einer, den Olaf Scholz endlich aus der Welt schaffen möchte. "Es wäre schön, wenn Sie der Welt erklären würden, dass wir Deutsche schon geliefert haben", sagt der Bundesfinanzminister in stark verbessertem, fließendem Englisch einem amerikanischen Journalisten auf der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Washington. Deutschlands Finanzpolitik sei längst "sehr expansiv", man habe Steuerzahler und Familien schon entlastet und werde mit der Soli-Abschaffung 2021 noch weiter gehen. "Manchmal sind politische Debatten mehr Gerede", sagt Scholz. Es wäre schön, wenn sich das Ausland mal die Realität anschauen würde.

Der IWF sorgt sich um die Weltkonjunktur, er sieht sie an einem heiklen Punkt angekommen. Gerade hat er seine Prognosen reduziert, für Deutschland erwartet er nur noch 0,8 Prozent Wachstum im laufenden Jahr. Als fast einziges Industrieland könne Deutschland wegen seines ausgeglichenen Staatshaushalts einen noch größeren Beitrag leisten, damit es nicht zu einem längeren Abschwung komme, meint der IWF.

Doch Scholz hat sich wohlmunitioniert mit Gegenargumenten. Eine Rezessionsgefahr bestehe derzeit gar nicht, ab dem Sommer gehe es nach allen gängigen Prognosen wieder aufwärts, sagt Scholz. Die Regierung will ihre eigene Vorhersage nächste Woche zwar auf nur noch 0,5 Prozent senken. Doch der Arbeitsmarkt sei robust, die Einkommen stiegen dynamisch, das Wachstum komme zurück, so Scholz. "Wenn bei uns 500.000 Leute an die Fabriktüren klopfen würden, würden sie alle sofort eingestellt", ist er sicher. Staatliche Konjunkturpakete wären da verfehlt.