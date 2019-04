Großeinsatz in Salzgitter : Polizei stürmt Wohnung bei Bedrohungslage und findet verletzten Tatverdächtigen

Großeinsatz in Salzgitter

Die Polizei in Salzgitter. Foto: dpa/Rudi Karliczek

Salzgitter Großeinsatz der Polizei in Salzgitter: In einem Wohnhaus herrscht eine unklare Bedrohungslage. Der Abend endet mit einem Verletzten.

Schwerbewaffnete Spezialkräfte der Polizei haben am Donnerstag im niedersächsischen Salzgitter eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gestürmt. Der Mann, dem der Zugriff galt, sei verletzt in der Wohnung gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Die Lage vor Ort sei wieder sicher.