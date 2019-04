Mindestens 20 Wochenstunden : Bundesrat gibt grünes Licht für Freiwilligendienst in Teilzeit

Bundesrat gibt grünes Licht für Freiwilligendienst in Teilzeit

Berlin Wer ein Kind oder einen Angehörigen betreut oder eine anerkannte Behinderung hat, der kann einen Freiwilligendienst künftig auch in Teilzeit absolvieren. Das hat der Bundesrat am Freitag beschlossen.

Junge Menschen können einen Freiwilligendienst künftig auch in Teilzeit absolvieren. Der Bundesrat billigte am Freitag in Berlin ein vom Bundestag bereits beschlossenes Gesetz. Es ermöglicht einen Teilzeitdienst von mindestens 20 Wochenstunden, wenn es triftige Gründe dafür gibt. Dazu zählen beispielsweise die Betreuung eines Kindes, eines Angehörigen oder eine anerkannte Behinderung. Auch Geflüchtete, die gleichzeitig einen Deutschkurs besuchen, können den Teilzeitdienst wählen.