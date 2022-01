Negativzinsen für Bundesanleihen : Bund verdient mit Schuldenmachen elf Milliarden Euro

Exklusiv Berlin Das Schuldenmachen hat sich für den Bundesfinanzminister im vergangenen Jahr gelohnt: Der Bund hat 2021 dank der Negativzinsen für Bundesanleihen am Kapitalmarkt knapp elf Milliarden Euro verdient.

Die Milliardensumme kommt durch die negativen Zinsen am Kapitalmarkt für bestimmte Wertpapiere wie Bundesanleihen zustande: Investoren geben dem Bund bei der Schuldenaufnahme mehr Geld, als sie am Ende der Laufzeiten von ihm zurückbekommen – und zwar einen Aufschlag oder in der Fachsprache Agio genannt. Der Bund steht bei internationalen Investoren hoch im Kurs, da seine Bonität von großen Ratingagenturen mit der Bestnote bewertet wird und die Rückzahlung damit als sehr sicher gilt. Zudem gibt es einen riesigen Markt für den Handel mit Staatsanleihen, sodass Bundeswertpapiere für Pensionsfonds, Vermögensverwalter und andere Anleger fast einen Bargeld-Status genießen. Hinzu kommt, dass die Europäische Zentralbank (EZB) in großem Stil als Käuferin von Wertpapieren aufgetreten ist. Dadurch stieg die Nachfrage nach Anleihen, was wiederum die Renditen drückte.