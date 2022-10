Einzelhandel : Neues Ringen um die Zukunft von Galeria

Düsseldorf Bei Verdi berät die Tarifkommission über die Kündigung des Tarifvertrages durch das Unternehmen. Die Verärgerung über das laut Gewerkschaft unangekündigte Vorgehen des Managements ist groß.

Bei Verdi werden die Folgen der Kündigung in den nächsten Tagen zunächst in der Bundestarifkommission beraten. Aus Sicht der Gewerkschaft war die Haltung zur Kündigung jüngst schon eindeutig: „Den Integrations- und Überleitungstarifvertrag ohne jede Vorankündigung zu kündigen, ist der Gipfel sozialer Verantwortungslosigkeit des Galeria-Managements und der Eigentümergesellschaft Signa mit dem Hauptgesellschafter (Rene) Benko an der Spitze“, hatte Verdi-Vorstandsmitglied Stefanie Nutzenberger erklärt. Gerade die Beschäftigten hätten in der Vergangenheit das Überleben der Kaufhäuser durch einen Verzicht auf Entgelterhöhungen und Zusatzleistungen möglich gemacht. „Die Rettung des Unternehmens liegt jetzt in der Hand des Eigentümers und des Managements“, so Nutzenberger. Beide halten sich – wie oft in solchen Fällen – bedeckt. Weder das Unternehmen noch dessen Eigentümergesellschaft Signa reagierten am Montag auf Anfragen.