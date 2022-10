Verfahren bis auf Weiteres ausgesetzt : 13 Abschiebungen aus NRW in den Iran in diesem Jahr

13 Abschiebungen aus NRW in den Iran in diesem Jahr

Düsseldorf Abschiebungen aus NRW in den Iran finden nur vereinzelt statt. Jetzt soll niemand mehr zwangsweise in das Land geschickt werden – jedenfalls bis auf Weiteres nicht.

In diesem Jahr sind bis Ende August insgesamt 13 iranische Staatsangehörige aus Nordrhein-Westfalen in ihr Herkunftsland abgeschoben worden. Das besagen Zahlen aus dem Landesintegrationsministerium. Demnach gab es in diesem Jahr immer wieder vereinzelt Rückführungen in den Iran. So wurden im Februar dieses Jahres vier Abschiebungen durchgeführt, eine im März, zwei im April, drei im Mai, eine im Juni, zwei im Juli und keine im August, für September liegen noch keine Werte vor. Das Landesintegrationsministerium beruft sich bei dieser Aufzählung wiederum auf die Statistik der Bundespolizei. Insgesamt lebten in Nordrhein-Westfalen dem Ministerium zufolge zum Stichtag 31. August exakt 2882 Menschen mit mutmaßlich iranischer Staatsbürgerschaft, die eigentlich zur Ausreise verpflichtet wären.