Kommentar zur E-Scooter-Debatte : Kein ungebremster Spaß

Berlin Die Straßenzulassung für E-Scooter wurde mit großen Erwartungen erteilt. Mittlerweile ist die Ernüchterung groß. Es gibt mehr Konflikte auf den Straßen und die Öko-Bilanz der kleinen Flitzer ist auch zweifelhaft.

Während üblicherweise in Deutschland alles haarklein geregelt wird, herrscht bei den E-Scootern in Teilen Wildwest-Manier. Es gab rund um ihre Straßenzulassung viel Euphorie. Sie symbolisierten nach dem Diesel-Skandal den Aufbruch in ein Zeitalter der emissionsfreien Fortbewegung, in dem wir per App zwischen vielen Fahrgelegenheiten ohne Verbrennungsmotoren wechseln. So weit die Theorie. So leicht wie das Fahren von E-Scootern ist die Sache mit der Verkehrswende aber nicht. Die Geräte habe eine relativ kurze Lebenszeit und werden schnell verschrottet.