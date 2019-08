Landeskriminalamt : Chemnitz: Chats belegen Hetzjagden

Drohgebärden bei einer Demonstration am 27. August 2018 in Chemnitz. Foto: dpa/Jan Woitas

Berlin Das LKA findet offenbar Selbstbezichtigungen in der rechtsextremistischen Szene.

Ein Jahr nach dem Streit um „Hetzjagden“ in Chemnitz scheint das Landeskriminalamt weitere Belege für die Ausschreitungen nach dem Tod eines Deutsch-Kubaners gefunden zu haben. Auf den Handys von damals beteiligten Rechtsextremisten sollen laut Medienberichten Dialoge sichergestellt worden sein, in denen sich die Beteiligten selbst zu „Jagden“ verabreden und damit prahlen, und zwar bereits Tage, bevor das Wort erstmals in den Medien auftauchte. Augenzeugen hatten die Jagdszenen seinerzeit bestätigt, der damalige Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen in Zweifel gezogen.