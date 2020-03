Kolumne „Gesellschaftskunde“ : Die wahre Last in Familien

Die wahre Last in Familien

Meinung Düsseldorf Männer helfen im Haushalt, Frauen organisieren ihn. Das sorgt für Beziehungsstress.

Moderne Paare teilen sich den Haushalt. Zumindest ist das inzwischen meist die Übereinkunft, wenn beide Partner berufstätig sind und sich gemeinsam um die Kinder kümmern. Allerdings bedeutet das in der Praxis klassischer Paarbeziehungen oft, dass Männer zwar den Müll runtertragen oder das Kind beim Sport abholen – doch daran erinnern muss die Frau.

Sie ist zuständig für die Abwicklung alles Familiären, darf zwar delegieren, muss aber alles im Blick behalten. Eine französische Karikaturistin hat dafür einen Begriff bekannt gemacht: „mental load“ – die Last, an alles denken zu müssen: an das fehlende Klopapier auf der Einkaufsliste, Geburtstagstermine samt Geschenken, Verabredungen, Urlaubsplanungen – und zwar für sämtliche Mitglieder der Familie.