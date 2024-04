Gesellschaftskunde Wein gegen Handy

Einem Wirt in der italienischen Stadt Verona reicht es: Er will keine Gäste mehr, die ständig aufs Handy starren, das Essen nur nebenher wahrnehmen – und ihre Mitmenschen auch. Darum verschenkt der Gastronom jetzt eine Flasche Wein an jeden Gast, der sein Handy am Eingang einschließt. Von Bewertungen im Internet bittet er auch, Abstand zu nehmen. Stattdessen freut er sich über Bewertungen auf Zetteln, die in einen Briefkasten eingeworfen werden können. Analog. Basta.