Antisemitismus, Islamismus, Bürgergeld Die neuen „Wir gegen die“-Parolen

Deutschland hat zu wenig klargemacht, welche Werte hier unverhandelbar sind. Doch aus dem „Ausländer raus“ von früher ein „Islamisten raus“ von heute zu machen, verstärkt nur Ressentiments. Und verhindert notwendige Selbstkritik. Der Antisemitismus in bestimmten Milieus hat die Mehrheit zu lange zu wenig interessiert. Auch in der Debatte ums Bürgergeld zeigen sich Versäumnisse in der Sozialpolitik. Wenn sich Arbeit in einfachen Jobs nicht genug lohnt oder dem Staat Mittel fehlen, um hartnäckige Verweigerer oder notorische Schwarzarbeiter in Arbeit zu bringen, muss die Debatte darum kreisen. Pauschale Parolen helfen nicht weiter. Sie verstärken nur den Eindruck, es ginge um ein simples „wir gegen die“.