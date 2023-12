Rückzug an Weihnachten Darf man es sich in diesen Zeiten gemütlich machen?

Da gibt es so viel, das einen nur besorgt in die Feiertage entlassen kann: etwa der Zuspruch für Demokratiefeinde in Europa, auch in Deutschland. Das mag oft getrieben sein von der Sorge, dass Zuwanderung die Gesellschaften nicht nur verändert, sondern belastet, negativ verwandelt. Doch Zuspruch zu Parteien wie der AfD ist nun mal auch Zuspruch für einen hetzerischen Ton und ein Infragestellen demokratischer Prozesse. Und immer mehr Menschen ist das egal.