Handeln aus dem Bauch heraus So tickt die Generation „Ich fühl’s nicht“

Kontaktfähigkeit, Kommunikationsvermögen, Teamgeist sind heute gefragte Eigenschaften in nahezu jeder Branche und Voraussetzung für ökonomischen Erfolg. Kompetenz und Leistung werde immer mehr als Ergebnis und Spiegel des echten und wahren Selbst konstruiert, schreibt Eva Illouz in „Gefühle in Zeiten des Kapitalismus“. Auf seine Gefühle zu hören, ist heute also Ausweis einer gereiften Persönlichkeit. Wer weiß, was er fühlt, wirkt authentisch, intuitiv. Wer ablehnt, was er oder sie „nicht fühlt“, kennt seine Grenzen, macht sie anderen deutlich, rennt nicht in die Burn-out-Falle, besteht also in dieser Logik als Individuum die vielfältigen Anforderungen der modernen Zeit.