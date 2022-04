Internationaler Gerichtshof : Deutschland klagt wegen NS-Opfer-Entschädigung gegen Italien

Den Haag/Berlin/Rom Immer wieder lassen italienische Gerichte Prozesse auf Entschädigung einzelner NS-Opfer zu. Und das, obwohl der Internationale Gerichtshof dies längst für unzulässig erklärt hat. Nun geht Deutschland einen außergewöhnlichen Schritt und verklagt vor dem IGH seinen engen Partner Italien.

Eine solche Auseinandersetzung vor Gericht zwischen zwei so engen Partnerländern ist sehr ungewöhnlich. Deutschland geht diesen Schritt, weil ihm die Zwangsversteigerung von Immobilien in Rom droht, nachdem es Urteile nicht umgesetzt hat. In ihnen war es zur Zahlung von Einzel-Wiedergutmachungen verurteilt worden. Der Gerichtshof in Rom will darüber voraussichtlich am 25. Mai entscheiden, wie aus der deutschen Klageschrift für das Verfahren beim IGH hervorgeht.