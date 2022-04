Länderrat der Grünen in Düsseldorf : Grüne Jugend will schnelle Zustimmung zu Bundeswehr-Sondervermögen verhindern

Timon Dzienus (25) aus Delmenhorst ist seit Oktober 2021 Bundessprecher der Grünen Jugend. Foto: Elias Keilhauer

Exklusiv Düsseldorf Die Grüne Jugend hat ihre Kritik am 100-Milliarden-Euro-Sondervermögen für die Bundeswehr bekräftigt: Sie fordert die Grünen in der Ampel-Koalition auf, dem Vorhaben nicht voreilig zuzustimmen. Für den Länderrat der Partei an diesem Samstag in Düsseldorf hat der Grünen-Nachwuchs daher einen Änderungsantrag eingereicht.

Die Grünen sollen dem von der Ampel-Koalition geplanten Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr nach Auffassung der Grünen Jugend nicht zustimmen. „Als Grüne Jugend haben wir von Beginn an klar gemacht, dass wir über den Vorschlag eines Sondervermögens irritiert sind, weil es in der aktuellen Lage nicht hilft. Die 100 Milliarden leisten keinen Beitrag für die Unterstützung der Ukraine“, sagte Grüne-Jugend-Bundessprecher Timon Dzienus vor dem Länderrat der Grünen an diesem Samstag in Düsseldorf.

„Wir halten es für den falschen Weg, mit großen runden Summen Sicherheit zu suggerieren, statt über notwendige Bedarfe zu sprechen“, sagte Dzienus. „Wir wollen, dass unsere Bundeswehr ausreichend ausgestattet ist. Der Wehretat ist schon in den vergangenen Jahren immer weiter gestiegen, aber die Probleme in der Ausstattung sind geblieben. Wir fordern daher eine Reform des Beschaffungswesens und eine bedarfsgerechte Ermittlung notwendiger Militärausgaben, bevor zusätzliche Mittel in die Bundeswehr fließen“, erklärte er.

Lesen Sie auch Kommentar zur Ukraine-Abstimmung : Wende zwei im Bundestag

„Zum jetzigen Zeitpunkt sehen wir noch zu viele ungeklärte Punkte. Eine Entscheidung über einen so weitreichenden Schritt wäre daher im besten Fall verfrüht. Im schlimmsten Fall müsste sie später korrigiert werden“, sagte der Grüne-Jugend-Sprecher. „Die letzten Wochen haben gezeigt, dass die Zusammenarbeit im Bundestag nicht nur auf den besten Argumenten gefußt hat, sondern auf parteitaktischen Überlegungen von der Union“, so Dzienus.