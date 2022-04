Historisches Urteil in Italien : Automatische Weitergabe von Namen des Vaters ist „rechtswidrig“

Rom Das italienische Verfassungsgericht hat die Praxis, dass Kinder automatisch den Nachnamen des Vaters bekommen, für rechtswidrig erklärt. Eine italienische Zeitung nennt das Urteil „historisch“.

Das Gericht betonte, dass beide Elternteile an der Wahl des Nachnamens ihres Kindes beteiligt sein sollten, da dieser „ein grundlegendes Element der persönlichen Identität“ darstelle. Von nun an „nimmt das Kind den Nachnamen beider Eltern in der von ihnen vereinbarten Reihenfolge an, es sei denn, sie beschließen gemeinsam, nur den Nachnamen eines der beiden zu vergeben“, entschieden die Richter. Im Falle einer Uneinigkeit werde ein Gericht entscheiden.