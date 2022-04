Zum 90. Geburtstag : US-Soldaten ersetzen nach 77 Jahren geklaute Torte - Italienerin zu Tränen gerührt

Soldaten der U.S. Army Garrison Italy geben Meri Mion, Mitte, in Vicenza, Norditalien, eine Geburtstagstorte zurück. Foto: AP/Laura Krieder

Rom Mit einem Ständchen und einer neuen Torte hat die US-Armee die Italienerin Meri Mion überrascht. Während des Zweiten Weltkriegs hatten ihr Soldaten den Geburtstagskuchen stibitzt.

Soldaten der US-Armee haben einer betagten Italienerin einen gegen Ende des Zweiten Weltkriegs vor 77 Jahren stibitzten Geburtstagskuchen ersetzt. Die Soldaten stießen mit Geburtstagsständchen auf Italienisch und Englisch auf Meri Mion an, die am Freitag 90 Jahre alt wird. Mion wischte sich Tränen weg, als ihr die Ersatz-Torte bei einer Zeremonie in Vicenza, nordwestlich von Venedig , am Donnerstag überreicht wurde.

Die Veranstaltung erinnerte daran, wie sich die 88. Infanteriedivision der US-Armee am 28. April 1945 in die Stadt durchkämpfte. Nach Angaben des US-Militärs hatte Mion die Nacht zusammen mit ihrer Mutter damit zugebracht, sich auf dem Dachboden ihres Bauernhofs in dem Dorf San Pietro in Gù zu verstecken. Deutsche Soldaten auf dem Rückzug hatten auf das Haus geschossen, doch als Mion am Morgen ihres 13. Geburtstags erwachte, waren amerikanische Soldaten in der Nähe.